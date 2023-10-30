Баутиста-Агут выиграл первый матч ATP с июня

Испанец, на этой неделе занимающий 66-ю строчку рейтинга, с июля по октябрь не играл из-за травмы. Он получил повреждение, ухаживая за своими лошадьми в Кастельоне.

Париж (ATP). 1-й круг. Шелтон играет с Давидовичем, Хачанов встретится с Перселлом, Сафиуллин – с Мюллером, Маррей поборется с де Минауром «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Шелтон пожаловался на смену мячей между турнирами: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами» Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня» headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Team Liquid с The International 2023В Сиэтле завершился первый матч предфинального дня The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

MotoGP. Гран-при Таиланда. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, БиндерГонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Таиланда с поула. Прочитайте больше ⮕

Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Пегулой, СоболенкоВ первый день Елены Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, а Арина Соболенко – с Марией Саккари. Прочитайте больше ⮕

Медведев побил свой рекорд, несмотря на кровь из носа. Он обыграл Циципаса и вышел в финалДаниил, защищающий титул в Вене, выиграл уже 64-й матч в 2023 году. Никогда ещё у него не было столько побед в одном сезоне. Прочитайте больше ⮕

Вратарь «Пари НН»: вся команда сражается за победу, и мне передаётся эта заряженностьГолкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Прочитайте больше ⮕

Шойгу: российские войска продолжают методично выполнять поставленные задачиТолько с 4 июня за время контрнаступления Украина понесла огромные потери, уточнил министр. Прочитайте больше ⮕