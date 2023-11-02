Бастрыкин временно отстранил от должности главу СУ СКР по Самарской области

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от должности на время проведения служебной проверки руководителя СУ СК РФ по Самарской области Марата Галиханова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе приема жители Самарской области рассказали Бастрыкину о нескольких инцидентах с участием мигрантов. Глава СК России раскритиковал работу Галиханова, а также руководителя следственного отдела по Кировскому району Самары Владимира Чередника, которого также временно отстранили от занимаемой должности.

Бастрыкин поручил передать оба уголовных дела с участием мигрантов для расследования в центральный аппарат. Более того, в СК России сообщили, что проверки коснутся не только Галиханова с Чередником, но и следователей, которые вели дела. headtopics.com

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