Баскетболист ЦСКА Иван Ухов прокомментировал предстоящий матч с «Астаной»

Баскетболист московского ЦСКАподелился мнением об игре с казахстанской «Астаной», которая пройдёт 28 октября в 14:00 мск.

«Что касается нашего ближайшего соперника, то команда у них сейчас на подъеме. Они выиграли два матча подряд — с «ПАРИ НН» и «Автодором». «Астана» в этом году выглядит очень серьезно. Нужно особое внимание уделить их снайперам. Потому что они находят свои броски где то на невнимательности защиты и получают за счёт этого преимущество.

Так что в первую очередь, конечно, нужно остановить их снайперов, не проиграть подбор, быть внимательными даже после броска, ставить спину, чтобы «Астана» не имела шансов и от защиты действовать», – приводит слова Ухова «Матч ТВ». headtopics.com

Напомним, ЦСКА является единственной командой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, кто не проиграл ни одного матча. Команда из Москвы одержала шесть побед подряд на старте чемпионата.

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