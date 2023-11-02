Барыс, 2 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - КХЛ 2023/2024, Континентальная хоккейная лига

в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ.

Начало встречи 2 ноября 2023 года запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уралец.‎«Автомобилист» — «Сибирь»‎. Прогноз: Сятери снова будет крутиться как белка в колесе

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