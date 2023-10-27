Банки анонсировали рост ставок по вкладам вслед за решением ЦБ

Ряд российских банков анонсировали повышение ставок по вкладам после решения руководства Центробанка поднять ключевую сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых организаций. Изменение условий по продуктам подготовили в Абсолют Банке, Росбанке, МТС Банке, Совкомбанке и банке «Открытие».

В то же время директор департамента финансовых рынков Хоум Банка Юрий Латанов допустил возможность повышения ставок по вкладам на 1-1,5 процентного пункта «в ближайшее время». Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова допустила, что в ноябре-декабре банки будут активно продвигать условия максимальной доходности по двух- и трехлетним долгосрочным вкладам.

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