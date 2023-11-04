Банки предлагают ипотеку с уменьшенным вдвое ежемесячным платежом

Банки начали предлагать ипотеку с уменьшенным вдвое ежемесячным платежом в первый год кредитования. О таких сообщениях от кредитных организаций «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи». «На фоне резкого роста ставок банки начали искать варианты стимулирования спроса на стандартные ипотечные программы
. В ближайшее время следует ожидать появления и других акций и спецпредложений от банков», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По словам эксперта, ипотечные ставки после очередного повышения ключевой ставки Центробанком приблизились к заградительным значениям. Сейчас на рынке по стандартным программам они начинаются от 15,3%, но в части банков они уже почти на уровне 20%. «Размер ежемесячных платежей при минимальном первоначальном взносе для части покупателей стал неподъемным. И даже если банки одобряют кредит, потенциальные заемщики не всегда готовы брать ипотеку с большим ежемесячным платежом. Поэтому банки сейчас стараются расширить варианты кредитования, чтобы не потерять потенциальных заемщиков и предложить наиболее удобный платеж в нынешних условиях», — сказала Решетникова. Также она отметила, что ипотечные кредиты со сниженным ежемесячным платежом в первый год кредитования — явление для ипотечного рынка России не новое. Подобные кредиты банки уже предлагали на волне высоких ставо
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