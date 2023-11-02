Банановая катастрофа: грибковое заболевание угрожает плантациям по всему миру

Посевы сорта Кавендиш в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Центральной Америке уже заражены панамской болезнью — почвенным грибком.Новый штамм грибкового заболевания под названием TR4 был обнаружен в Австралии в 1997 году, а к 2015 году он распространился по всему континенту.

КакДжеймс Дейл, профессор и руководитель программы банановой биотехнологии в Технологическом университете Квинсленда, в беседе с Insider, заболевание также распространилось на Индию и Китай, крупнейших в мире производителей бананов, затем — на Ближний Восток и Африку, а совсем недавно было обнаружено в Южной Америке.

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