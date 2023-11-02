Балтийское море сталкивается с «критическими проблемами» климата и биоразнообразия

В ходе наиболее полного на сегодняшний день аудита такого рода эксперты Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Helcom) заявили, что в период с 2016 по 2021 год в состоянии водоема «практически не было улучшений».

Помимо существующих проблем, у берегов Швеции сел на мель паром «Марко Поло», произошел разлив нефти. Паром следовал по маршруту между Треллеборгом и Карлсхамном. Окруженное девятью странами, включая Швецию, Финляндию, Данию и Россию, относительно мелкое, слабосоленое и солоноватое закрытое море делает его уникальной морской средой. Эти же его свойства означают, что море особенно уязвимо к загрязнению и изменению условий окружающей среды.

Координатор отчета Янника Халдин прокомментировала: «Результаты служат отрезвляющим напоминанием о том, что Балтийское море сталкивается с серьезными проблемами, связанными с деятельностью человека. Важность трансграничного сотрудничества, перехода к действительно экологически устойчивым практикам и долгосрочным обязательствам невозможно переоценить». headtopics.com

Эвтрофикация – явление, во многом вызванное деятельностью человека, при котором избыток питательных веществ, таких как азот и фосфор, вызывает цветение водорослей – также является проблемой, говорится в докладе.

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