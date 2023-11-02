Баку выделит на восстановление Карабаха $2,4 млрд в 2024 году

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Из госбюджета Азербайджана в 2024 году будет выделено $2,4 млрд на восстановление городов и сел, создание инфраструктуры в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект государственного и сводного бюджетов на следующий год.

В документе сказано, что средства направят в том числе на электрификацию, водоснабжение, газификацию региона, а также на связь, дороги, строительство жилых домов и пр. Кроме того, часть денег будет использована для обеспечения массового возвращения жителей на территорию Карабаха.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, которая продлилась меньше суток и привела к восстановлению контроля Баку над регионом и упразднению просуществовавшей более 30 лет непризнанной республики. headtopics.com

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана. Позже он добавил, что Ереван готов подписать соглашение о мире и нормализации отношений с Баку до конца 2023 года. По его словам, Армения ожидает согласия Азербайджана на установление линии госграниц между республиками на основании последних карт Генштаба ВС СССР.

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