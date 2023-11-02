Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе

Во время выступления Байдена на предвыборном мероприятии в штате Миннесота со своего места поднялась одна из слушательниц. Женщина представилась раввином, в ней узнали активистку организации «Еврейский голос за мир». Внезапное появление женщины осветил в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) американский журналист Джексон Хинкл.После высказанных раввином лозунгов, Байден продолжил свою речь.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение заложников», — высказался президент США. Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ранее в тот же день стало известно, что около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа.

Тогда же медик Нассем Хасан, работающий в минздраве сектора Газа, рассказал «Известиям», что на контрольно-пропускной пункт «Рафах» прибыл 81 пострадавший палестинец, большинству из них требуются сложные операции или недоступное сейчас в анклаве лечение. По его словам, раненые ожидают, когда им разрешат пересечь границу Египта. headtopics.com

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий. headtopics.com

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