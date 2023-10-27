Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем

«Президент подчеркнул необходимость и для США, и для Китая ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — указано в документе.

Также добавляется, что американский лидер на личной встрече с министром иностранных дел Китая выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС Почему обострение ситуации бьет по интересам Китая и чего ждет от него американская сторона До этого, 26 октября, в Госдепартаменте США сообщили, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Китая, находящийся с визитом в Вашингтоне, обсудили вопросы, по которым у стран имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

В тот же день глава МИД КНР отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы. В свою очередь, Блинкен согласился с высказываниями Ван И относительно состояния отношений КНР и США и дальнейших шагов для их улучшения. Визит министра КНР в Вашингтон проходит с 26 по 28 октября. headtopics.com

До этого, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним.

Как заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, для России важна и выгодна коммуникация между Пекином и Вашингтоном, поскольку Китай может продвигать интересы РФ во взаимоотношениях с США. headtopics.com

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