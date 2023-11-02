Байден: в секторе Газа необходима гуманитарная пауза для спасения заложников

Отмечается, что речь американского лидера была прервана женщиной, представившейся раввином и призвавшей добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа. Она подчеркнула, что если Байдену не безразличен еврейский народ, то она как раввин просит призвать к немедленному прекращению огня. Впоследствии женщина была опознана как активистка организации «Еврейский голос за мир» Джессика Розенберг.
В ответ на это президент США заявил о необходимости паузы в конфликте Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. Байден уточнил, что пауза означает получение времени на освобождение пленников.
Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человекМинимум 240 заложников удерживаются представителями военного крыла «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа, пишет Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Прочитайте больше ⮕
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в ГазеПрезидент США Джо Байден высказался за необходимость гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил телеканал CNBC. Прочитайте больше ⮕
ООН: атаку ЦАХАЛ на лагерь беженцев могут признать военным преступлениемУдары по мирному объекту в секторе Газа являются непропорциональным нападением, заявили в международной организации. Прочитайте больше ⮕
В Армии Израиля заявили, что в секторе Газа удерживают не менее 240 заложниковОб этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари Прочитайте больше ⮕
Ветеран «Альфы» назвал особенности боев в подземных тоннелях ГазыАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет затапливать подземные тоннели в секторе Газа или использовать газ для ликвидации членов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), заявил в интервью NEWS Прочитайте больше ⮕
Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в ГазеВ министерстве иностранных дел Турции заявили, что позиция Европейского союза (ЕС) является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕