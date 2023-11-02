Байден: в секторе Газа необходима гуманитарная пауза для спасения заложников

Отмечается, что речь американского лидера была прервана женщиной, представившейся раввином и призвавшей добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа. Она подчеркнула, что если Байдену не безразличен еврейский народ, то она как раввин просит призвать к немедленному прекращению огня. Впоследствии женщина была опознана как активистка организации «Еврейский голос за мир» Джессика Розенберг.

В ответ на это президент США заявил о необходимости паузы в конфликте Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. Байден уточнил, что пауза означает получение времени на освобождение пленников.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Армия Израиля заявила об увеличении числа заложников ХАМАС до 240 человекМинимум 240 заложников удерживаются представителями военного крыла «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа, пишет Haaretz со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Прочитайте больше ⮕

Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в ГазеПрезидент США Джо Байден высказался за необходимость гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил телеканал CNBC. Прочитайте больше ⮕

ООН: атаку ЦАХАЛ на лагерь беженцев могут признать военным преступлениемУдары по мирному объекту в секторе Газа являются непропорциональным нападением, заявили в международной организации. Прочитайте больше ⮕

В Армии Израиля заявили, что в секторе Газа удерживают не менее 240 заложниковОб этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари Прочитайте больше ⮕

Ветеран «Альфы» назвал особенности боев в подземных тоннелях ГазыАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет затапливать подземные тоннели в секторе Газа или использовать газ для ликвидации членов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), заявил в интервью NEWS Прочитайте больше ⮕

Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в ГазеВ министерстве иностранных дел Турции заявили, что позиция Европейского союза (ЕС) является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕