Байден заявил о необходимости гуманитарной паузы в Газе ради заложников

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Гуманитарная пауза в секторе Газа поспособствует освобождению заложников. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота, пишет РИА Новости.

По его словам, США выступают против полноценного перемирия в палестино-израильском конфликте. Вашингтон уверен, что эта мера «даст передышку» радикальному движению ХАМАС, которое установило свою власть в секторе Газа.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников», — заявил Байден. Однако его выступление прервала одна из присутствующих женщин. Она представилась, назвав себя раввином, и призвала добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа. Однако ее призвали замолчать остальные собравшиеся в зале. headtopics.com

Предположительно, в диалог с президентом попыталась вступить Джессика Розенберг. Она является активисткой организации «Еврейский голос за мир». Ранее США уже поднимали вопрос о введении гуманитарных пауз в секторе Газа. По их мнению, это позволит доставить на территорию продовольствие, воду, лекарства и другую необходимую помощь для гражданского населения.

Оцените материал Оставить комментарий (0) гуманитарная паузапалестино-израильский конфликтДжо Байден

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАСПремьер-министр Израиля заявил о том, что военная операция в Газе перешла в третий этап. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о прибытии в Израиль американского спецназаАмериканские формирования специального назначения прибыли в Израиль, чтобы посодействовать в поиске заложников в Газе Прочитайте больше ⮕

В США призвали рассмотреть введение «гуманитарной паузы» в ГазеВашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Сената США по ассигнованиям заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Блинкен заявил о необходимости рассмотреть возможность введения 'гуманитарных пауз' в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в ГазеГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил о позиции американких властей по поводу необходимости рассмотреть возможность введения «гуманитарных пауз» в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Сунак и Харрис обсудили кризис в секторе Газа и помощь УкраинеПремьер-министр Великобритании отметил необходимость доставлять больше гуманитарной помощи в анклав и освободить захваченных ХАМАС заложников Прочитайте больше ⮕