Байден поддержал частичное прекращение огня в Газе для освобождения заложников

Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь. К этому призвал президент США Джо Байден во время политического сбора средств в Миннеаполисе, сообщает Bloomberg.

) Пауза означает дать время, чтобы вывести заключенных», — сказал Байден про освобождение израильских заложников и прекращение боев. Американский лидер отметил, что именно он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать время вывести заключенных перед началом наземного вторжения, а также договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси позволить иностранцам и раненым палестинцам покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

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