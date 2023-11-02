Байдена предупредили о последствиях безоговорочной поддержки Израиля

Безоговорочная поддержка Израиля может навредить президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в преддверии выборов 2024 года. Об этом предупредил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он привел данные октябрьского соцопроса, согласно исследованию «явное» большинство американцев выступают за прекращение огня в секторе Газа. В поддержку этого высказалось 80 процентов демократов, 57 независимых избирателей и 56 республиканцев, в целом — 66 процентов американцев.

«С учетом динамики настроений в США в предвыборный год, администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа», — указал Пушков. По его словам, политика администрации Байдена вступает «в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев».

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