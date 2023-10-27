Байден встретился с главой МИД Китая

В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках диалога Байден отметил, что американская и китайские стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.До этого госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в США глава МИД КНР Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, встреча состоялась «в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий». Блинкен во время встречи выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Переговоры продолжатся 27 октября. headtopics.com

26 октября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден, как ожидается, проведет 27 октября переговоры с главой МИД Китая Ван И. Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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