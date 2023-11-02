Бабаев: Панарин — хоккеист, который делает себя сам, Лавиолеттом его не напугаешь

прокомментировал игру нападающего системы «Коламбус Блю Джекетс»«Можно ли сказать, что Воронков ворвался в НХЛ и выгрыз себе место в основе, как ранее это сделал в КХЛ? Выгрызает – да, ворвался – пока ещё нет. Ему ещё предстоит большой путь. И, конечно, всем русским ребятам там желаю успеха. Дима готовился к сезону у меня в тренировочном лагере, дальше уже поехал в Америку. Но мы же понимаем, что в любой момент его могут отправить в АХЛ.

Чем можно объяснить такую результативную игру Панарина? Панарин – это хоккеист, который делает себя сам. У него своя психология, он сам себя настраивает. Если тренер ему не мешает и создаёт комфортные условия, то он раскрывается максимально. Он работал и с Тортореллой, Лавиолеттом его не напугаешь. Думаю, они поговорили, нашли какой-то компромисс, и мы видим, как у парня пришло это вдохновение. Панарин – это человек вдохновения.

Панарин в первых девяти играх регулярного сезона-2023/2024 НХЛ набрал 15 (5+10) очков. Больше, чем Панарин, в нынешнем сезоне набрали только Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (18 очков) и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» (16). headtopics.com

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