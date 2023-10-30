Аэропорт в Дагестане возобновил работу после беспорядков

Генеральный директор Международного аэропорта Махачкалы возобновил работу после беспорядков. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, передает ТАСС.Он отметил, что аэропорт принимает внутренние и международные рейсы.

До этого Росавиация сообщала, что аэропорт Махачкалы «Уйташ» вернулся к полноценной работе. При этом в ведомстве указали, что рейсы некоторых авиакомпаний будут временно направляться в другие российские города.

29 октября в дагестанском аэропорту произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Махачкалу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. headtopics.com

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

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