Аэропорт Махачкалы возобновил работу после погрома. Рейсы из Тель-Авива туда временно летать не будут — Meduza

Аэропорт был закрыт с вечера 29 октября, когда туда после посадки рейса из Тель-Авива ворвались сотни человек, искавших «беженцев из Израиля».

Участники антисемитских беспорядков заняли, в том числе, и взлетно-посадочную полосу. Вылет и посадка самолетов были отменены, направлявшиеся в Махачкалу рейсы перевели в другие аэропорты.«Провокации легли на благодатную почву». Антисемитские беспорядки в Махачкале. Кто в них участвовал? Что это вообще было? И чем может закончиться?«Провокации легли на благодатную почву». Антисемитские беспорядки в Махачкале.

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Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу в аэропорту МахачкалыЖители Махачкалы выкладывают в социальных сетях видео с людьми, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Прочитайте больше ⮕

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядковАэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков из-за прибывшего из Тель-Авива самолета. Прием и отправка воздушных судов в авиагавани Уйташ возобновились с 14:00 по московскому времени в понедельник, 30 октября. Несмотря на это, рейсы двух авиакомпаний из Тель-Авива перенаправят в другие города. Прочитайте больше ⮕

Песков: события в Махачкале во многом вызваны воздействием извнеДмитрий Песков заявил, что вчерашние события в Дагестане, где местные жители ворвались в аэропорт, протестуя против прибытия рейса из Тель-Авива, во многом являются вмешательством извне, «включая информационное воздействие» Прочитайте больше ⮕

Аэропорт Махачкалы возобновил свою работуАэропорт Махачкалы снова работает в штатном режиме Прочитайте больше ⮕

Росавиация: аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работеРосавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после произошедших накануне беспорядков. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после прошедших там беспорядковГлава Дагестана Сергей Меликов приехал в аэропорт Махачкалы после беспорядков и осмотрел последствия нарушений Прочитайте больше ⮕