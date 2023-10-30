Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе

Аэропорт Махачкалы «Уйташ» вернулся к полноценной работе. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

При этом рейсы некоторых авиакомпаний будут временно направлять в другие российские города, пояснили в ведомстве.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за произошедшие в аэропорту события.

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