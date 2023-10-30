Аэропорт Махачкалы возобновил свою работу

"Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник)", - сказано в публикации.

В дагестанской столице вечером 29 октября разразились беспорядки. Местные жители Махачкалы проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прилета самолета из Тель-Авива. Предположительно, бунтовщики искали прибывших израильтян.

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