Ахметов — о поражении от ЦСКА: жалко проигрывать такой матч. Очко мы заслуживали

Полузащитник «Краснодара»считает, что «быки» не заслуживали поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Приятно играть против бывших партнёров, поэтому всегда приятные ощущения возвращаться на этот стадион. Обидно, честно говоря, вроде играли хорошо, но стопроцентные моменты не забили. Жалко проигрывать такой матч — как минимум очко мы заслуживали. Счёт не по игре? Да», — заявил Ахметов в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся в минувшее воскресенье, 29 октября. Победу одержала команда Владимира Федотова, в составе которой отличился Фёдор Чалов. После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. ЦСКА расположился на пятой строчке. headtopics.com

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