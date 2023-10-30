Африканская страна хочет провести матч со сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил о желании провести контрольную встречу с национальной командой России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», — сказал Эль-Аттар. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе. headtopics.com

Ранее форвард московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

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