Аскона презентовала проект мебельного кластера на Московской Неделе интерьера и дизайна

29 октября рамках деловой программы Недели интерьера и дизайна в Москве впервые был представлен мебельный кластер Асконы – якорного резидента особой экономической зоны «Доброград-1».

К 2025 году Аскона планирует построить на площадке особой экономической зоны «Доброград-1» производственно-логистический комплекс общей площадью более 120 тыс. кв. м. и создать более 2 тысяч новых рабочих мест, а к 2032 году планируется довести число рабочих мест до 6,7 тысяч сотрудников.

Мебельный кластер Асконы предполагает строительство современных цехов для производства диванов, кроватей, матрасов, корпусной мебели, а также функциональный логистический комплекс. Помимо производства мебели на площадке будут созданы отдельные мощности для производства сырья и материалов, а также комплекс по переработке. headtopics.com

Участникам панельной дискуссии были представлены возможности ОЭЗ «Доброград-1» для создания и развития мебельного бренда — от открытия производства до успешной дистрибуции как для начинающих, так и действующих предпринимателей в сфере производства мебели. В панельной дискуссии приняли участие директор проектного офиса ОЭЗ ГК «Аскона» Антон Дементьев и генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов.

Также, в рамках мероприятия было подписано несколько соглашений, одно из которых между управляющей компанией ОЭЗ «Доброград-1» и фондом «Московский инновационный кластер» о сотрудничестве в реализации совместных мероприятий, направленных на проведение пилотных тестирований инновационной, высокотехнологичной продукции, технологий или опытных образцов, разработанных участниками инновационного кластера. headtopics.com

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