Аршавин рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар»

поделился ожиданиями от матча петербуржцев с грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ. Также экс-игрок рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар» перед зимней паузой.

«Не знаю почему, но так складывается, что «Ахмат» всё время отбирает очки у «Зенита». Характер, боевитость демонстрируют. У «Зенита» в данный период времени нет права на ошибку. «Зенит» должен побеждать, чтобы «Краснодар» не расслаблялся. Важный отрезок, «Зенит» должен всё брать.

И потом выходить на матч с «Краснодаром», даже отставая, но на то количество очков, чтобы после победы, в которую я стараюсь верить, занимать первое место. И «Краснодар» психологически сломается перед зимней паузой. headtopics.com

Как чувствует себя «Зенит» в этой ситуации? Пока уверенность есть. Когда ты выиграл чемпионство пять раз подряд, то всё равно думаешь: «Мы своё возьмем». Я расскажу с другой стороны. Про «Арсенал». Когда мы якобы боролись с «Манчестер Юнайтед». Мы только выиграем, едем в автобусе и смотрим: «Манчестер» проигрывает 0:1, а потом оп… и 2:1. И весь автобус обтекает. Такое ощущение, что никогда их не догнать. И для «Зенита» желательно, чтобы такое ощущение было у всех соперников», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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