Аршавин: «Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2»

). Чернов, Вахания, Прохин и так далее. Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась вся четвёрка. Так тренеры не делают», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» пропустил 24 мяча за 12 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги — больше, чем у какой-либо другой команды нынешнего чемпионата. В данный момент южане находятся на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, у подопечных Валерия Карпина 13 набранных очков.

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