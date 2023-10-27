Археологи нашли старейшие в мире ножи из акульих зубов

Команда определила, что найденные зубы изначально принадлежали тигровым акулам. Затем их просверлили у корня и плотно прикрепили к ручкам с помощью растительных нитей и клея из минеральных, животных и растительных веществ. Скорее всего, акульи клинки использовались как ритуальное или боевое оружие. Однако их также могли применять для разделки мяса и других бытовых работ.

Оба экземпляра были найдены в археологических раскопках, приписываемых тоалианской культуре — загадочному сообществу собирателей, жившем на юго-западе Сулавеси примерно 8 тыс. лет назад и до неизвестного периода в недавнем прошлом.

Ножи из акульих зубов с Сулавеси могут стать первым доказательством того, что особый класс оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует гораздо дольше, чем считалось, отметили ученые. Возраст предыдущих артефактов такого типа составлял менее 5 тыс. лет. headtopics.com

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