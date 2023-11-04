Артём Дзюба продолжает влиять на команду

«Артём Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем», – приводит слова Рыбчинского «Известия». Напомним, 35-летний Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2024 года

. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 официальных матчах своей команды. Российский футболист сумел записать на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи

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