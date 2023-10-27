Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Количество игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»

FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина «Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх» headtopics.com

Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»

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