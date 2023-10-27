Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, об этом заявил глава ее пресс-службы, бригадный генерал Даниэль Хагари. Позднее представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер уточнил, что расширение операций не является началом официальной наземной операции в секторе Газа, передает телеканал ABC. Ранее спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС.

Решение о расширении операции ЦАХАЛ было принято на фоне провала переговоров об освобождении пленных Решение о расширении наземной операции ЦАХАЛ было принято после того, как переговоры с ХАМАС об обмене пленными зашли в тупик, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. Член руководства палестинского движения Али Барака заявил, что ХАМАС готов освободить пленных иностранцев в обмен на прекращение огня сроком на пять дней. Его слова приводит газета Financial Times.

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