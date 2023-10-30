Армия Израиля заявила, что не может отличить гражданских от боевиков в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля не может отличить мирных жителей в секторе Газа от боевиков ХАМАС, поскольку они передвигаются на гражданском транспорте, а не на бронетехнике. Об этом заявил представитель армии майор Нир Динар газетеКак сообщили изданию очевидцы, в понедельник израильские танки и пехота вошли в окрестности города Газа и перекрыли шоссе, которое соединяет северную часть анклава с южной.

"Армии обороны Израиля не было продемонстрировано никаких доказательств, что едет гражданская машина, и нет никакой информации о том, кто внутри. Террористы используют гражданскую инфраструктуру, такую как машины. У них нет танков или военных внедорожников", - отметил представитель армии в этой связи.

Другой представитель израильской армии, Даниэль Хагари, заявил, что военные еврейского государства ведут бой с противником, но отказался обсуждать местоположение войск Израиля. Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев передало, что колонна израильских танков была замечена на окраине города Газа. По их сведениям, бронемашины перекрыли шоссе север - юг в районе Салах-эд-Дин. Позднее, как передавал канал Al Ekhbariya, формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа открыли огонь по израильским танкам, перерезавшим дорогу. headtopics.com

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