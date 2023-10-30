Армия Израиля ночью уничтожила десятки боевиков в секторе Газа. Новости. Первый канал

Как сообщается, на кадрах удар по гражданской машине, нанесенный экипажем израильского танка. Под огнем вновь жилые кварталы. Палестинский Красный полумесяц говорит об обстрелах вблизи больницы «Аль-Кудс», где укрываются тысячи мирных жителей.

Ожесточенные бои в Дженине, на западном берегу реки Иордан. По данным иранского информационного агентства, ЦАХАЛ атаковал город с помощью десятков бронемашин. Удары Израиля по Газе — это ответ на террористическую атаку со стороны ХАМАС 7 октября. В заложниках у боевиков, по уточненным данным, не менее 239 человек. И сегодня мама похищенной студентки 23-летней немки Шани Лук сообщила о том, что дочь погибла. Эти кадры облетели весь мир.

Сегодня же пришли новости из Восточного Иерусалима. Неизвестный напал с ножом на сотрудника израильской полиции. Он ранен и находится в тяжелом состоянии. На месте была также слышна стрельба.

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Армия Израиля ночью уничтожила десятки террористов в секторе Газа. Новости. Первый каналВсего за последние дни под ударом оказались более 600 объектов ХАМАС. На подступе к Газе были замечены танки Израиля. Есть данные, что это трасса, которая ведет к городу. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля заявила, что не может отличить гражданских от боевиков в секторе ГазаПо словам представителя армии Нира Динара, это связано с тем, что боевики ХАМАС передвигаются на гражданском транспорте, а не на бронетехнике Прочитайте больше ⮕

Женщины в Черкесске потребовали выселить евреев из КЧРВ столице Карачаево-Черкесии прошел митинг в поддержку палестинцев на фоне операции Израиля в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили об уничтожении двух командиров ХАМАСВ армия обороны Израиля заявили об уничтожении нескольких 'ячеек' в секторе Газа, которые намеревались напасть на военнослужащих Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны с ХАМАСИзраиль начал второй этап войны в секторе Газа против боевиков ХАМАС Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террористов, выходивших из шахты тоннеля в секторе Газа в районе КПП «Эрез». Прочитайте больше ⮕