Армия обороны Израиля заявила, что под одной из крупнейших больниц в Газе находятся тоннели и подземные комплексы ХАМАС — Meduza

В частности, военный заявил, что под «Аль-Шифой» находится несколько подземных комплексов, которые ХАМАС использует для управления своей деятельностью, и тоннели, благодаря которым боевики ХАМАС могут попадать в эти комплексы, минуя больницу. При этом, утверждает Хагари, вход в тоннели есть и в больнице.

Кроме того, по данным израильской армии, внутри больницы есть центр управления ХАМАС, используемый для ракетных обстрелов Израиля, и склады оружия. Также Хагари заявил, что боевики ХАМАС используют в своих целях энергетическую инфраструктуру больницы.

«ХАМАС использует больницу „Аль-Шифа“ в качестве щита для своей инфраструктуры. Действуя из больниц, ХАМАС не только ставит под угрозу жизни израильских граждан, но и использует невинных мирных жителей Газы», — заявил Хагари. headtopics.com

В ЦАХАЛ заявили, что информация о больнице основана «на очень широком спектре хорошо информированных источников армии и службы безопасности Израиля». Эти данные были переданы партнерам израильской разведки в других странах, добавили в ЦАХАЛ.обвинения Израиля, и назвал заявления израильских военных «прелюдией перед совершением новой резни нашего народа».

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. С тех пор, по данным израильских властей, погибли 1400 жителей Израиля, более 200 человек были взяты в заложники. ХАМАС

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