В ЦАХАЛ заявили: наземная операция, которую начали после террористической атаки боевиков 7 октября, идет по плану. Также приходят сообщения об обстрелах района, расположенного недалеко от лагеря беженцев Джебалия, тому самому, по которому были нанесены массированные удары. Почти 200 погибших — такие цифры называет ХАМАС.

О том, что кровопролитие необходимо срочно остановить, говорил наш постпред при всемирной организации Василий Небензя на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи. Он призвал Израиль сделать все, чтобы избежать гибели мирных жителей.

«Боритесь с террористами, не с мирным населением, в противном случае вы сами встаете на сторону зла и действуете его же методами. Сегодня необходимо немедленно прекратить огонь и остановить кровопролитие. Казалось бы, это должно быть очевидным для всех. headtopics.com

В Совбезе ООН до сих пор не удалось принять ни одну резолюцию с требованием неотложного прекращения огня. А таких за последний месяц было четыре, из них две российские.Международные отношения

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