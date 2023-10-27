Армия Израиля сообщила о перехвате враждебных объектов в небе над Красным морем

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

Еще один беспилотник перехвачен над Курской областью, сообщили в МинобороныВ Министерстве обороны РФ сообщили о повторном перехвате украинского БПЛА вечером, 26 октября, над Курской областью Прочитайте больше ⮕

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Армия Израиля провела ещё один рейд в центральной части сектора ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела очередной рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Прочитайте больше ⮕

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