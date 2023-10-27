Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе

ЦАХАЛ ранее в этот день объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа.

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