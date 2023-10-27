Армия обороны Израиля предупредила, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила Agence France-Presse (AFP) и агентство Reuters, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо от представителей ЦАХАЛ.

В сообщении агентства заявили, письмо поступило после того, как журналисты запросили гарантии, что Армия обороны Израиля не будет наносить по ним удары на территории сектора Газа. «Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности», — сказано в письме ЦАХАЛ.

Как заявили в Армии обороны Израиля, израильские военные с высокой интенсивностью наносят удары по целям в секторе Газа, в ходе которых могут быть повреждены близлежащие строения, а запущенные палестинским движением ХАМАС ракеты могут случайно ранить мирных жителей. headtopics.com

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

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