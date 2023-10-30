Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу Иордана 38 сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские силовики в ночь на 30 октября задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан 38 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба."Ночью в ходе широкомасштабной операции по задержанию разыскиваемых террористов и конфискации оружия в Иудее и Самарии (израильское обозначения Западного берега - прим.

В армии продолжили, что "солдаты провели сегодня ночью бригадную операцию по противодействию терроризму в лагере беженцев в Дженине" на Западном берегу. "В ходе операции силовики открывали огонь по вооруженным террористам, которые представляли угрозу для них. Кроме того, дистанционно пилотируемые летательные аппараты атаковали вооруженных террористов", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что "по состоянию на настоящий момент с начала военных действий в Иудее и Самарии задержано 1 070 разыскиваемых лиц, около 700 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС". headtopics.com

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