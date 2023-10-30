Армия Израиля ночью уничтожила десятки террористов в секторе Газа. Новости. Первый канал

Как сообщается, на кадрах удар по гражданской машине, нанесенный экипажем израильского танка. Под огнем вновь жилые кварталы. Палестинский Красный полумесяц говорит об обстрелах вблизи больницы «Аль-Кудс», где укрываются тысячи мирных жителей.

Ожесточенные бои в Дженине, на западном берегу реки Иордан. По данным иранского информационного агентства, ЦАХАЛ атаковал город с помощью десятков бронемашин. Удары Израиля по Газе — это ответ на террористическую атаку со стороны ХАМАС 7 октября. В заложниках у боевиков, по уточненным данным, не менее 239 человек. И сегодня мама похищенной студентки 23-летней немки Шани Лук сообщила о том, что дочь погибла. Эти кадры облетели весь мир.

Сегодня же пришли новости из Восточного Иерусалима. Неизвестный напал с ножом на сотрудника израильской полиции. Он ранен и находится в тяжелом состоянии. На месте была также слышна стрельба.

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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террористов, выходивших из шахты тоннеля в секторе Газа в районе КПП «Эрез». Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации вышедших из шахты тоннеля у КПП 'Эрез'Армия Израиля сообщила о ликвидации террористов, которые выходили из шахты тоннеля в секторе Газа (район КПП 'Эрез'). Прочитайте больше ⮕

Женщины в Черкесске потребовали выселить евреев из КЧРВ столице Карачаево-Черкесии прошел митинг в поддержку палестинцев на фоне операции Израиля в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Близкие заложников ХАМАС требуют встречи с премьером ИзраиляПосле расширения наземных операций Израиля в секторе Газа родственники заложников потребовали встречи с властями страны. Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху подтвердил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованыПо словам премьер-министра Израиля, сейчас руководство страны сосредоточено на ведении боевых действий в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля нанесла удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за суткиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 объектов движения ХАМАС в секторе Газа, израильские военные продолжают расширять наземные операции. Прочитайте больше ⮕