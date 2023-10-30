Армия Израиля продолжает вторжение на палестинские территории. Новости. Первый канал

ХАМАС ведет ответный огонь по подразделениям ЦАХАЛ. Ожесточенные бои идут и на западном берегу реки Иордан в Дженине. Палестинские СМИ сообщили о вторжении туда крупных сил израильской армии. Около сотни бронемашин и другая тяжелая техника. Есть данные о жертвах.

Воздушная тревога с утра звучит и в самом Израиле в районах, прилегающих к сектору Газа. Группировка «Исламский джихад» заявила о пуске ракет в направлении Сдерота, Ашкелона и Ашдода. А это кадры из города Нетивот. Очевидцы пишут, что над ним работает ПВО. Ранее появилось видео мощного взрыва над Хайфой, предположительно, момент перехвата ракеты. Не прекращаются и обстрелы сектора Газа. По меньшей мере 14 человек погибли в результате новых израильских ударов по жилым домам.

Тем временем, в анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом прибыла новая колонна с гуманитарной помощью. Еще 60 грузовиков доставили еду, палатки и лекарства. Но этого количества все равно катастрофически мало. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

В Израиле сообщили о запуске ракет с территории ЛиванаАрмия обороны Израиля сделала заявление, согласно которому со стороны Ливана по израильской территории запустили несколько ракет Прочитайте больше ⮕

В Израиле сообщили, что выявили пуски ракет и снарядов с территории ЛиванаВ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщили, что выявили несколько пусков противотанковых ракет и снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, израильская армия ведет огонь в ответ. Прочитайте больше ⮕

Глава Генштаба ВС Ирана: по тоннелям под Газой могут проехать мотоциклы и автомобилиМохаммад Багери заявил, что палестинские военные готовы к наземной операции Израиля Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил об ударе по запускавшим ракету в Израиль с территории ЛиванаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о предотвращении ракетного удара с территории Ливана. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

В Израиле объявлена тревога после запуска 10 ракет с территории ЛиванаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о 10 ракетных пусках по стране с территории Ливана. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре 'Хезболлах' в ЛиванеАрмия обороны Израиля сообщила, что в субботу наносит удары по военной инфраструктуре движения 'Хезболлах' в Ливане Прочитайте больше ⮕