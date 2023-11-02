Армия Израиля нанесла удар по месту запуска ракеты с территории Ливана

. Согласно заявлению армейской пресс-службы, в ответ на запуск ракеты, ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке и стартовой площадке. Беспилотник не получил повреждений.

Кроме того, было зафиксировано несколько запусков из Ливана в направлении района Хар-Дов и горы Хермон на севере Израиля, однако снаряды упали на открытой местности. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по месту, откуда были осуществлены пуски.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, что привело к массовым убийствам и захвату заложников. Израиль объявил о блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а также некоторым районам Ливана и Сирии. headtopics.com

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