Ари предложил Дзюбе бесплатно играть за «Атлетико Сеаренсе»

37‑летний футболист является играющим президентом «Атлетико Сеаренсе». — Пригласить Артема Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России. Еще Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским.

Ребята, переходите в мой бразильский клуб, тут будет веселее (смеется.) Только есть одно но: Артем, денег нет, будешь играть бесплатно, — приводит слова Ари «РБ Спорт». В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». «Атлетико Сеаренсе» выступает в четвертом по силе бразильском дивизионе. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

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