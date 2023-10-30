Арина Соболенко: «Очень разочарована WTA и своим опытом пребывания на итоговом»

«Я рада, что смогла сконцентрироваться, справиться с условиями и хорошо сыграть. Но я должна сказать, что очень разочарована WTA и своим опытом пребывания на итоговом. Как я сказала на пресс-конференции, как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от итогового турнира.
Несмотря на все сказанное, я бы хотела выразить благодарность местным организаторам, всем, кто создавал этот корт в последний момент, и всем, кто работает на турнире. Знаю, что это не их вина, и хочу, чтобы они, как и все мексиканские болельщики, знали, что я их люблю и ценю. Рада быть в Мексике, просто меня расстраивает WTA и вся эта ситуация», – написала Соболенко.
Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше» Париж (ATP). 1-й круг. Шелтон играет с Давидовичем, Хачанов встретится с Перселлом, Сафиуллин – с Мюллером, Маррей поборется с де Минауром headtopics.com
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