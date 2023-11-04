Арестован украинский спортсмен по подозрению в попытке отравить российских офицеров

Когда благодаря бдительности офицеров его задержали, он признался, что торт и виски были отравлены. Сейчас Семёнов арестован на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Как выяснил RT, он мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, а в последние годы увлекался стрельбой, в том числе из снайперского оружия.Армавирский городской суд арестовал на 15 суток Егора Семёнова, которого, по информации СМИ, задержали по подозрению в соучастии в попытке отравить российских офицеров

. Как сообщили в суде, Семёнов признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). По данным СМИ, его также проверяют на причастность к уголовному преступлению — якобы он по заданию украинских спецслужб намеренно принёс отравленные торт и алкоголь на празднование 20-летия выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАКУЛ).Как выяснил RT, в праздновании круглой даты, которое проходило в одном из ресторанов Армавира 21 октября, участвовали 77 выпускников АВВАКУЛ. В какой-то момент в зал внесли двухъярусный торт с изображённой на нём эмблемой училища и несколько ящиков виски. Сотрудник ресторана сказал гостям, что подарки передали от имени ветеранов училища. Однако один из участников торжества заявил, что никто не будет пробовать угощение, пока не выяснится точно, кто его прислал. «Насколько я знаю, сейчас он работает в спецслужбах. Благодаря ему люди не стали этот торт ест

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT НА РУССКОМ »

:

AİFONLİNE: В Москве задержали подозреваемых в беспричинном избиении молодого человекаПо подозрению в нападении задержаны молодые люди 2006 и 2009 года рождения.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Ринат Фахретдинов назвал лучших российских бойцовБоец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, высказался по поводу лучших российских бойцов.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Константин Зырянов высказался по вопросу отъезда российских футболистов в ЕвропуГлавный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался по вопросу отъезда российских футболистов в Европу.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Никита Нагорный: если я приеду на Олимпиаду, все будут знать, что я из РоссииОлимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе, приведя в пример Олимпийские игры 2021 года.

Источник: championat | Прочитайте больше »

TVRAİN: В Москве задержали инстаблогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже бизнес-курсовИнстаблогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: tvrain | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Украинский медик: аптечки НАТО превратили бойцов ВСУ в наркомановУкраинский медицинский волонтер Сергей Сошинский рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту, что из-за использования аптечек по стандартам НАТО многие бойцы ВСУ превратились в наркоманов

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »