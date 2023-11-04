Арестован украинский спортсмен по подозрению в попытке отравить российских офицеров

Когда благодаря бдительности офицеров его задержали, он признался, что торт и виски были отравлены. Сейчас Семёнов арестован на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Как выяснил RT, он мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, а в последние годы увлекался стрельбой, в том числе из снайперского оружия.Армавирский городской суд арестовал на 15 суток Егора Семёнова, которого, по информации СМИ, задержали по подозрению в соучастии в попытке отравить российских офицеров
. Как сообщили в суде, Семёнов признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). По данным СМИ, его также проверяют на причастность к уголовному преступлению — якобы он по заданию украинских спецслужб намеренно принёс отравленные торт и алкоголь на празднование 20-летия выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАКУЛ).Как выяснил RT, в праздновании круглой даты, которое проходило в одном из ресторанов Армавира 21 октября, участвовали 77 выпускников АВВАКУЛ. В какой-то момент в зал внесли двухъярусный торт с изображённой на нём эмблемой училища и несколько ящиков виски. Сотрудник ресторана сказал гостям, что подарки передали от имени ветеранов училища. Однако один из участников торжества заявил, что никто не будет пробовать угощение, пока не выяснится точно, кто его прислал. «Насколько я знаю, сейчас он работает в спецслужбах. Благодаря ему люди не стали этот торт ест
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