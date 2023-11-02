В частности, Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности. Также, по мнению экс-советника офиса украинского президента, необходимо поменять кадровую политику в силах обороны на человекоцентрическую, то есть сберечь больше жизней.предлагает выпускать всех мужчин за границу, но с условием возвращения в случае призыва.
Есть еще один любопытный момент, за который выступает политический деятель. "Мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем".
Алексей Арестович занимал пост советника главы президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Политик
Алексей Арестович представил свою политическую программу для УкраиныБывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил свою политическую программу для Украины из 14 пунктов. Пост с программой он опубликовал в своем Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕
Арестович представил свою политическую программу для УкраиныЭкс-советник офиса украинского президента включил в документ 14 пунктов. Прочитайте больше ⮕
Арестович представил свою политическую программуБывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) опубликовал свою политическую программу, которая состоит из 14 пунктов. Прочитайте больше ⮕
Арестович показал свою политическую программу для УкраиныБывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показал свою политическую программу из 14 пунктов для Украины. В программе экс-чиновника содержится предложение о введении чрезвычайного положения в экономике, энергетике и финансах. Прочитайте больше ⮕
Арестович опубликовал собственную политическую программу для Украины из 14 пунктовБывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем телеграм-канале опубликовал политическую программу из 14 пунктов Прочитайте больше ⮕
Тутберидзе о Трусовой на ОИ-2022: «У нее была идея фикс – если она соберет произвольную, то 100% победила. Считала, что должна привезти плюс 20 баллов»– У нее была идея фикс – если она соберет свою произвольную программу, то сто процентов победила. Прочитайте больше ⮕