Арестович представил свою политическую программу

В частности, Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности. Также, по мнению экс-советника офиса украинского президента, необходимо поменять кадровую политику в силах обороны на человекоцентрическую, то есть сберечь больше жизней.предлагает выпускать всех мужчин за границу, но с условием возвращения в случае призыва.

Есть еще один любопытный момент, за который выступает политический деятель. "Мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем".

Алексей Арестович занимал пост советника главы президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Политик

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