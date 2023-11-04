Арбитры не вмешались в драку на хоккейном матче

По мнению специалиста, таким образом форвард мог нанести травмы, несовместимые с жизнью. При этом тренер Андрей Назаров отметил, что сегодня арбитры находятся в плохой физической форме и просто не в состоянии кого-либо разнять, а Владимир Плющев и вовсе против любого проявления насилия на льду

.Матч СКА и «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся 2 ноября, обратил на себя внимание не только тем, что армейцы проиграли и из восьмёрки сильнейших в Западной конференции, но и дракой между Марком Вербой, проводившим вторую игру за омичей, и Иваном Зинченко во втором периоде. Оба получили по пять минут штрафа. После встречи на пресс-конференции наставник петербуржцев Роман Ротенберг жёстко раскритиковал арбитров за то, что те не вмешались вовремя. По мнению главного тренера, его игрока чуть не убили на льду.Лидерство «Динамо», прорыв «Лады», хет-трик Голдобина и рекорд Артамонова: главные события недели в КХЛ «Динамо» одержало семь побед подряд и возглавило турнирную таблицу Западной конференции, а Никита Гусев достиг отметки 200 голов в... «Идёт драка, хоккейная мужская драка. Она закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежачего в голову. У Зинченко шрам на всю жизнь, а могло быть намного хуже. Если бы Верба попал ему в висок, то он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге! Могла быть смерть на льд

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