Арабские страны Персидского залива поддержали позицию Гутерриша по атаке ХАМАС на Израиль

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия - поддерживают позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по атаке движения ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в заявлении организации, которое было зачитано представителем Омана на специальной сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, посвященной защите гражданского населения Палестины.

"Страны ССАГПЗ подтверждают слова генсека ООН о том, что сегодняшние события произошли не на пустом месте ", - отмечается в тексте. ССАГПЗ также раскритиковал заявления нескольких государств о праве Израиля на самооборону. "Нас удивляют и поражают те, кто характеризуют действия оккупационных сил как самозащиту. Самозащита не реализуется на оккупированных и незаконно занятых территориях", - указали в организации.

Выступая 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". headtopics.com

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