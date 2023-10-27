Анчелотти — о Флорентино Пересе: все решения, которые он принимает, идут на благо клуба

«Я не знаю, что решит президент, но все решения, которые он принимал, шли на благо мадридского «Реала». Так и будет с тем, которое он примет сейчас», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Перес отказался от идеи посетить матч «Реала» с «Барселоной» из-за оскорбительного поста члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса, посвящённого вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору.

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