Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам

Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх» Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»

Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро в 2036-м или 2040-м: «Страна провела лучший ЧМ, у нас прекрасная инфраструктура» Генсек РФС о 39-м месте России в рейтинге ФИФА: «Уверен, мы могли бы быть выше. Наша задача – совсем другие места» headtopics.com

Миятович на месте «Реала» подписал бы Мбаппе, а не Холанда: «Эрлинг – феномен, но у норвежца никогда не будет такого влияния, как у француза»

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Роналдиньо одним словом описал АнчелоттиБывший игрок «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти. Прочитайте больше ⮕

Кунде пропустит матч с «Реалом». Защитник «Барселоны» не успеет восстановиться от травмы коленаКоманды встретятся в матче 11-го тура Ла Лиги 28 октября. Прочитайте больше ⮕

Анчелотти: у Беллингема небольшой мышечный дискомфорт, но он сыграет в «эль класико»Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, который был заменён в конце минувшего матча Лиги чемпионов с «Брагой» (1:2) из-за мышечного дискомфорта. Прочитайте больше ⮕