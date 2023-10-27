Анчелотти о том, что Перес не приедет на класико: «Все решения президента

Потому что все решения, которые президент принимает, они во благо «Реала». И все, что бы он ни решил в будущем, – тоже, – сказал главный тренер «

Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой» FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина «Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике headtopics.com

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх»

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